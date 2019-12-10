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Спорт
10.12.2019 12:01
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«Хочу получить то, что мне принадлежит — право выступать». Трехкратная чемпионка мира Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене подвергла жесткой критике Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Об этом спортсменка написала в открытом письме, опубликованном 10 декабря на сайте «Чемпионат.com». 

По ее словам, начиная с 2015 года, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована из-за допинга, а спортсмены из РФ лишились возможности выступать под национальным флагом, не было принято никаких мер, чтобы изменить ситуацию.

«Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? <…> Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше?» — задает спортсменка вопросы.

По утверждению Ласицкене, некоторые ее коллеги продолжают вовсю использовать запрещенные препараты, тренеры спортсменов, пойманных на допинге, продолжают работать, а «чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы».


Спортсменка из-за дисквалификации уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований.

«Хочу получить то, что мне принадлежит — право выступать. Всегда и везде. За это я и борюсь!» — подытожила Ласицкене.

В сентябре 2019 года Мария Ласицкене стала первой в истории спортсменкой — трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. На чемпионате мира Ласицкене выступала как нейтральный спортсмен из-за дисквалификации ВФЛА.

Справка:

Напомним, что 20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. В итоге данные были получены с серьезной задержкой. Позже выяснилось, что данные, которые ВАДА все-таки получило, были изменены как раз в тот период, когда международных экспертов не пускали в лабораторию. В итоге это послужило причиной для четырехлетнего отстранения России от проведения международных соревнований. Подробнее читайте в материале «Фонтанки»
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