«Хочу получить то, что мне принадлежит — право выступать». Трехкратная чемпионка мира Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене подвергла жесткой критике Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Об этом спортсменка написала в открытом письме, опубликованном 10 декабря на сайте «Чемпионат.com».
По ее словам, начиная с 2015 года, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована из-за допинга, а спортсмены из РФ лишились возможности выступать под национальным флагом, не было принято никаких мер, чтобы изменить ситуацию.
«Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? <…> Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше?» — задает спортсменка вопросы.
По утверждению Ласицкене, некоторые ее коллеги продолжают вовсю использовать запрещенные препараты, тренеры спортсменов, пойманных на допинге, продолжают работать, а «чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы».
Спортсменка из-за дисквалификации уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований.
«Хочу получить то, что мне принадлежит — право выступать. Всегда и везде. За это я и борюсь!» — подытожила Ласицкене.
В сентябре 2019 года Мария Ласицкене стала первой в истории спортсменкой — трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. На чемпионате мира Ласицкене выступала как нейтральный спортсмен из-за дисквалификации ВФЛА.
Справка:
Напомним, что 20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. В итоге данные были получены с серьезной задержкой. Позже выяснилось, что данные, которые ВАДА все-таки получило, были изменены как раз в тот период, когда международных экспертов не пускали в лабораторию. В итоге это послужило причиной для четырехлетнего отстранения России от проведения международных соревнований. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».