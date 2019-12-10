«Добрый кофе» собрал для Детского хосписа почти 1,8 млн рублей

В ходе благотворительной акции «Добрый кофе», которую организовал фонд «Детский хоспис», было собрано 1 783 455 рублей 90 копеек в пользу детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

Акция проводилась в Петербурге во второй раз, и, как рассказали в хосписе, результат превзошёл первую весеннюю в четыре раза.

К акции присоединились десятки маленьких заведений и большие сети. В ней приняли участие тысячи петербуржцев и гостей города. Акцию поддержали знаменитые музыканты, актёры и телеведущие, рассказывая о ней в соцсетях. Среди них – певица Ёлка, Алика Смехова, Рената Литвинова, Жанна Эппле, Сергей Рублёв, Эвелина Блёданс, группы Therr Maitz и Город 312, Максим Леонидов, Нино Чеснер, Денис Клявер, Людмила Ширяева и многие другие.

«”Добрый кофе” превратился в очень тёплую и душевную акцию, можно сказать, даже семейную. На открытие акции приходили родители со своими детьми, близкие люди радовали друг друга чашечкой кофе. Главный смысл акции – рассказать, что рядом с нами есть семьи, в которых тяжело болеют дети, и в наших силах окружить их заботой, нежностью и вниманием», – отметил исполнительный директор Благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко.

В фонде также благодарят каждого, кто присоединился к акции «Добрый кофе». «Благодаря Вам подопечные хосписа получат качественную паллиативную медицинскую, социальную, психологическую помощь и духовную поддержку. И главное, теперь дети знают, что они не одни в этой трудной ежедневной борьбе за жизнь», – сказали в хосписе.