ЖК «Юнтолово» выиграл в конкурсе «Доверие потребителя»

«Главстрой Санкт-Петербург»

Новый жилой район «Юнтолово» (4 и 5 очереди) признан лучшим в Санкт-Петербурге строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье».

«Главстрой Санкт-Петербург» вошел в пятерку лучших в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Соответствующие итоги ежегодного независимого конкурса «Доверие потребителя» были подведены 6 декабря в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина. Главный приз — стеклянная статуэтка, символизирующая открытость и прозрачность ведения бизнеса.

Конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводился уже в 12 раз. В этом году в нем приняли участие 27 риэлторских агентств, 56 строительных компаний, 18 ипотечных банков и 78 построенных и строящихся жилых комплексов в одиннадцати номинациях.

Напомним, что 4-я очередь ЖК «Юнтолово» состоит из семи четырехэтажных корпусов, которые в настоящий момент готовятся к вводу в эксплуатацию. На строительной площадке 5-й очереди жилого района в завершающий стадии находятся каменные работы, монтаж оконных блоков. Проводятся внутренние сантехнические, электромонтажные и отделочные работы, монтируется лифтовое оборудование. На прилегающей территории ведутся земляные работы. Удобный проезд к новым очередям жилого района обеспечили два участка улично-дорожной сети — продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов, которые в октябре были введены в эксплуатацию.

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»:



— Для формирования эффективной долгосрочной стратегии девелоперам важно учитывать мнение рынка. Необходимо регулярно получать конструктивную обратную связь от покупателей и экспертного сообщества — на тему собственной работы и реализации своих проектов. Независимые конкурсы, которые обеспечивают комплексный подход к оценке номинантов, — как «Доверие потребителя» — помогают создать объемную картину рынка и наметить ориентиры для дальнейшего развития бизнеса.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.