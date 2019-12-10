Любовь Совершаева официально вернулась на должность замполпреда президента по СЗФО

Бывший вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева официально назначена на должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Сообщение об этом 10 декабря появилось на сайте полпредства со ссылкой на распоряжение администрации президента.

От обязанностей в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов освободил Любовь Совершаеву накануне. На протяжении последнего года она руководила администрацией губернатора и курировала вопросы внутренней политики. В частности, она занималась избирательной кампанией Беглова. О том, что Совершаева покинет Смольный и вернётся на работу в полпредство, губернатор заявил еще в конце ноября. Вместо неё в городское правительство пришли два новых вице-губернатора — Ирина Потехина и Валерий Пикалев.

На должности заместителя полпреда президента в СЗФО Совершаева работала до того, как стать вице-губернатором Петербурга. Этой работе она посвятила больше десяти лет. Как ранее писала «Фонтанка», среди задач Любови Совершаевой — подготовка ближайших выборов в Ленинградской и Архангельской областях.



