Дело военного эксперта Неелова поступило в горсуд Петербурга. С грифом «Совершенно секретно»

В горсуд Петербурга поступило уголовное дело военного эксперта Владимира Неелова, обвиняемого в госизмене. О регистрации материалов 10 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе отметили, что материалы дела помечены грифом «Совершенно секретно», они уже у судьи, но к производству пока не приняты. 29-летний Неелов находится под арестом.

О задержании Неелова «Фонтанка» рассказала 2 ноября 2018 года, а произошло это еще в октябре. Петербуржец, который специализировался на частных военных кампаниях, вышел из офиса на обеденный перерыв, его задержали и доставили в ФСБ, а оттуда увезли в Москву. У родителей в тот же день прошли обыски.

Петербуржцу вменили статью «Государственная измена» (статья 275 УК РФ), в которой говорится о шпионаже, выдаче другим странам гостайны. По информации «Фонтанки», Неелов путешествовал за границу по приглашению принимающих сторон. Выступал с лекциями, презентовал свои книги. Выпускник РГПУ им. Герцена интересовался частными военными компаниями, лоббировал их легализацию, много писал об этом. Судя по всему, Неелов плотно интересовался конфликтами на Украине и в бывшей Югославии.





Вскоре после ареста сайты Центра исследования стратегических перспектив и Центра стратегической конъюнктуры, экспертом в которых числился Неелов, перестали работать.