Setl Group признан компанией, пользующейся наибольшим доверием потребителей

В престижном конкурсе «Доверие потребителя-2019» приняли участие 56 застройщиков. Холдинг Setl Group получил главную награду как строительная компания, которая пользуется наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

фото предоставлены организаторами конкурса «Доверие потребителя».

Торжественная церемония награждения состоялась 6 декабря в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. Победителям вручили дипломы и оригинальные стеклянные статуэтки, символ открытости и прозрачности ведения бизнеса.

Setl Group стал триумфатором конкурса. Помимо главной награды – «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – компания также завоевала первое место за лучший реализованный проект премиум-класса.

Председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев был отдельно награжден специальным призом «За личный вклад в развитие рынка недвижимости Санкт-Петербурга». На данный момент объем возводимого компанией Setl Group жилья по действующим разрешениям на строительство составляет около 2,9 млн. кв. м, показатель продаваемой площади в стадии строительства и проектирования – 5,5 млн кв. м. За 25 лет работы холдинга на рынке более 300 тысяч человек стали счастливыми новоселами.

«Лучшим реализованным проектом ЖК бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» стал проект Stockholm от Setl Group. Комплекс находится на набережной Большой Невки, из всех окон и с небольшой дворовой территории открывается вид на воду и зелень Елагина острова. Элитный проект состоит из двух корпусов высотой от 5 до 7 этажей, возведенных в форме зданий-подков, кажущихся невесомыми и воздушными. Отделка фасадов выполнена из натуральных экологичных материалов – так же, как и в столице Швеции.

На конкурсе «Доверие потребителя» Setl Group был также отмечен «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленинградской области». На сегодняшний день Setl Group построил и ввел в эксплуатацию только на территории Ленобласти 2 школы и 12 детских садов на 3115 мест. Из них в текущем году были сданы встроенный детский сад на 100 малышей в проекте «GreenЛандия-2» в Мурино, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще один садик в этом же жилом комплексе и детский сад в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово, рассчитанный на 160 мест.

Отметим, что в 2019 году награды конкурса «Доверие потребителя» вручаются уже в 12-й раз. В этом году на конкурсный отбор было представлено 56 строительных компаний и 78 построенных и строящихся жилых комплексов в девяти номинациях. В выборе победителей принимают участие сами потребители, а конкурс проходит в несколько этапов – от интернет-голосования до защиты проектов перед экспертным жюри. Чтобы стать победителем в номинации, участнику требуется набрать максимальное количество баллов по итогам анализа конкурсной документации, исследования «Тайный покупатель», по результатам оценки сайтов, объездов жилых комплексов и экспертного голосования.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations





ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations