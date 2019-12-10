В Петербурге после судов минёры традиционно отправились в торговые центры

Сообщение о минировании остановило шопинг в торговом центре Красногвардейского района Петербурга. Об эвакуации в ТЦ «Охта Молл» рассказали очевидцы в социальных сетях около 11:00.

В ТЦ подтвердили, что комплекс не работает. «Вход временно ограничен», — отметила собеседница. Также очевидцы сообщили об эвакуации в ТЦ «Международный».

Утро в Петербурге традиционно началось с эвакуаций судов. На выход отправились Невский, Сестрорецкий, Выборгский, Приморский, Смольнинский, Петродворцовый. Последний уже вернулся к работе.

Накануне эвакуация в 246 школе Приморского района закончилась давкой, родители рассказали о пострадавших детях.



