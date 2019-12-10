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Общество
10.12.2019 11:44
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КС РФ решил квартирный вопрос детей ГУЛАГа. Часть закона о реабилитации жертв политических репрессий признали неконституционной

Законодателям на федеральном и региональном уровне необходимо внести коррективы в нормы, которые позволяют детям высланных при Сталине вернуться на малую родину родителей. При действующей практике города для них не закрыты, но далеко не везде возможно получить гарантированное государством жильё.

Конституционный суд РФ 10 декабря в открытом заседании провозгласил второе за свою историю постановление по жалобе на положения закона «О реабилитации жертв политических репрессий». Присмотреться к нему просили Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева – дочери «врагов народа», высланных из столицы в 1930-40 годы.

На федеральном уровне реабилитированным гарантировано право вернуться в города, где их семьи жили до репрессий, и получить жильё. Порядок компенсации оставлен на откуп субъектам, но в Москве, как настаивают заявительницы, преодолеть заслон из дополнительных ограничений удаётся единицам. Согласно региональному закону, вернуться в столицу и получить жильё от государства могут только малоимущие, которые не имеют в собственности жилья и при этом прожили в городе не менее 10 лет. И даже в этом случае, как подсчитывал представляющий интересы женщин Григорий Вайпман, ожидание обещает растянуться на 33 года.

Представители органов законодательной власти настаивают, что на федеральном уровне никаких противоречий Конституции нет, но Москва своими правами злоупотребила. Однако в Конституционном суде указали, что вопрос защиты прав пострадавших от репрессий относится к компетенции как раз федерального законодателя.


После внесённых в 2004 году изменений преемственность ранее действовавшего и нового регулирования обеспечена не была: широкие полномочия получили регионы, но конкретные механизмы восстановления прав детей репрессированных не прописаны. Это породило неопределённость.

Так, в КС заключили, что в Москве при сложившейся практике «фактически невозможно возмещение им вреда в гарантированном государством объеме, в том числе в части осуществления их жилищных прав».  

«Таким образом, указанные нормы не соответствуют Конституции РФ», – сказано в постановлении.  Внести изменения в законодательство как на федеральном, так и на региональном уровне надлежит незамедлительно. Последнее, как подчеркнули в суде, касается не только столицы, но и всех субъектов, где действуют аналогичные ограничения.

До этого времени суды не смогут руководствоваться спорными нормами, а дети репрессированных имеют право становиться на жилищный учёт без дополнительных условий. Дела 71-летней Михайловой и 69-летних Мейсснер и Шашевой должны быть пересмотрены.

Справка:

Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» принят в 1991 году. Через четыре года Конституционный суд вынес первое и пока единственное постановление. В соответствии с ним статус «жертвы политических репрессий» получили также дети, которые прошли ссылку вместе с родителями. По данным комиссии при президенте по реабилитации жертв политических репрессий, на 1 января 2019 года в России проживает порядка 530 тысяч репрессированных. Два года назад их число было на 60 тысяч больше.

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