Дураки и дороги уже не главные беды России. Россияне беспокоятся из-за роста цен на услуги ЖКХ

Граждане России беспокоятся по поводу роста цен, констатирует фонд «Общественное мнение».

«Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ (48%)», – приводит 10 декабря данные исследования ФОМ газета «Коммерсантъ».

Чаще всего озабоченность по поводу тарифов ЖКХ высказывали жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). При этом, по другим данным, эти регионы не являются лидерами по стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Всего на процент меньше опрошенных (47%) отметили свои опасения, связанные с ростом цен на товары и услуги. Самое большое число (66%) по этому показателю зафиксировано на Камчатке. Тройку замыкает здравоохранение, ситуация в котором беспокоит 34% респондентов.

Состояние дорог и ситуация на них, которые одной из бед страны называются в известном апокрифическом выражении, беспокоят лишь 15% современных граждан России. Образование, непосредственно влияющее на вторую беду России, согласно крылатому выражению, у россиян 21 века стоит лишь на 5-м месте с 11%.



