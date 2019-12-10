Полиция Чехии разыскивает стрелка в красном пиджаке. Количество погибших в результате стрельбы в больнице возросло до шести

Количество погибших в результате стрельбы в университетской больнице города Острав возросло до шести. Об этом 10 декабря сообщил глава Моравскосилезского края Чехии (в него входит Острав) Иво Вондрак.

Напомним, стрельба в больнице началась около семи утра. Изначально сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Стрелку удалось скрыться, его разыскивает полиция. Правоохранительные органы опубликовали фото подозреваемого.

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«Мы просим общественность помочь в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем к максимальной осторожности», — говорится в сообщении полиции.



