Миллионную закладку «соли» не дали заложить у железной дороги в Тосно. 9 кг наркотика привезли из Подмосковья

9 кг наркотиков везли из Подмосковья на Северо-Запад. Драгдилеров встретили у железной дороги под Тосно, не дав сделать закладку стоимостью в миллионы рублей.

Канал поступления «соли» пресекли еще 3 декабря, но сообщила об этом транспортная полиция только 10 числа. Как рассказали в ведомстве, некоторое время назад оперативникам стало известно, что вблизи станции Тосно между Петербургом и Москвой сделают закладку — с десяток килограммов.

«В результате на перегоне между 36 и 44 км Тосненского района выявлен автомобиль, находящийся под управлением 45-летнего жителя г. Балашиха Московской области», – отметили в УТ МВД по СЗФО.

5 свертков общей массой около пяти кг нашли в машине курьера, еще 4 он успел спрятать под ветками у путей.





По версии следствия, дилер в Интернете купил оптом запрещенных психостимуляторов на 3,5 млн рублей. Хотел перепродать их в розницу за 16 млн. Все вещества расфасовал по килограмму.

Так как речь идет об особо крупной партии, задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, еще одна крупная реализация состоялась в Ленобласти 5 декабря: под Всеволожском торговцы продали 100 таблеток и около 2 кг смеси наркотиков. В роли покупателей выступили сотрудники ФСБ. А в ноябре под Тосно нашли ангар с тоннами наркотиков на миллиарды рублей.

Накануне стало известно, что Петербург оказался аутсайдером рейтинга вредных привычек жителей по уровню распространения наркомании, что эксперты объясняют географическим положением города.