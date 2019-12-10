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Власть
10.12.2019 11:11
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Майдан отменяется. Демонстранты в Киеве разошлись, Зеленский продлевает особый статус Донбасса

Продолжавшаяся несколько дней акция протеста на Банковой улице в Киеве завершена. Демонстранты решили, что Владимир Зеленский не сдал интересы республики во время встречи с Путиным в Париже.

«Участники акции «Стража на Банковой» под Офисом президента <...>пришли к выводу, что Владимир Зеленский не допустил зрады (предательства. — Прим. ред.) интересов Украины», – сообщает 10 декабря издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление активистов. 

В Париже Зеленскому удалось договориться о новом обмене удерживаемыми лицами до Нового года, разведении сил и прекращении огня на новых участках, а также расширенном мандате ОБСЕ. Остались вопросы, которые украинская сторона не смогла решить, главным из которых президент посчитал возвращение контроля над границей. «Моя позиция состоит в том, что восстановление контроля за границей должно состояться до выборов. К сожалению, я считаю, что самое большое поражение для Украины в Минске — это граница», – прокомментировал ситуацию в эфире «112 Украина» Зеленский. Также стороны не смогли выработать единый подход по транзиту газа.

При этом обещавшие Зеленскому новый майдан активисты заверили, что будут следить за развитием событий, опасаясь некоторых «подковерных договоренностей». Украинский президент ранее заявил, что акции протеста на родине мешали ему работать, хотя он относится к этому нормально. «Ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят», – посетовал Зеленский. 


Глава Украины заявил, что собирается продлить закон об особом статусе Донбасса, после чего будет утверждена «формула Штайнмайера». «Нам легче сейчас продлить этот законопроект и затем внести в Раду формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать», – подчеркнул Зеленский в эфире «112 Украина». 

Напомним, что 9 января в Париже прошел саммит в «нормандском формате», где встречались лидеры России, Украины, Франции и Германии. Это была первая подобная встреча с октября 2016-го. Кроме того, в Париже прошли первые полуторачасовые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые российская сторона оценила как «деловые».

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