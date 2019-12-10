«За что били?» — «За дело». За насилие над подростком из Колпино обвинение предъявлено двоим полицейским

Уголовное дело об избиении несовершеннолетнего петербуржца стало персонализированным. После очной ставки с потерпевшим свою вину признали двое сотрудников полиции.

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено водителям патрульно-постовой службы ОМВД по Колпинскому району. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга. Один полицейский ограничен в передвижениях подпиской о невыезде, в отношении второго решается вопрос об аресте.

Согласно материалам уголовного дела, которое было возбуждено в июле 2019 года, 28 мая в магазине «Семья» охрана задержала 17-летнего колпинца и передала его полиции. В 80-м отделе, как показали в дальнейшем экспертизы, несовершеннолетнего «обезвредили» наручниками, а затем избили руками, ногами, резиновой дубинкой.

По данным «Фонтанки», предъявлению обвинения предшествовала очная ставка с потерпевшим. Подросток опознал своих обидчиков, а те перестали запираться и признали вину. На вопрос о причинах насилия полицейские отвечают лаконично: «За дело». В день задержания юноша пытался избежать чрезмерной деловитости правоохранителей. Неудачный побег из отдела зафиксировала камера.





Первоначально говорилось, что поводом для агрессии стала попытка магазинной кражи, однако в отношении подростка был составлен только один административный протокол — по мелкому хулиганству. В биографии «семейного» секьюрити тоже есть уголовное дело о превышении полномочий (ст. 203 УК РФ).

Пострадавший от побоев колпинец — давний знакомый правоохранительной системы, но ранее его видели по другую сторону закона. Так, например, на 10 декабря в Колпинском райсуде назначено очередное заседание по делу о групповом грабеже, где потерпевший значится обвиняемым.