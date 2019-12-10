В Чехии открыли стрельбу в университетской больнице. Есть погибшие

В результате стрельбы в университетской больнице чешского города Острав погибли несколько человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ян Хамачек, передает CTK.

На месте ЧП находится спецназ. Стрельба в остравской больнице началась около семи утра 10 декабря, уточняют местные СМИ. По предварительной информации, погибли четыре человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленнику удалось скрыться, объявлен розыск.



