Происшествия
В Чехии открыли стрельбу в университетской больнице. Есть погибшие
В результате стрельбы в университетской больнице чешского города Острав погибли несколько человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Ян Хамачек, передает CTK.
SLEDUJEME ONLINE: Policie zasahuje v ostravsk? fakultn? nemocnici. Na m?st? je n?kolik ob?t?, potvrdil Ham??ek https://t.co/89gTlrwpOi pic.twitter.com/UNQFPAy966— Lidovky.cz (@lidovky) December 10, 2019
На месте ЧП находится спецназ. Стрельба в остравской больнице началась около семи утра 10 декабря, уточняют местные СМИ. По предварительной информации, погибли четыре человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленнику удалось скрыться, объявлен розыск.