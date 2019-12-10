Крымская чиновница погибла при столкновении встречных машин. Всего жертв ДТП – четыре

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Крыму погибла глава администрации Черноморского района Республики Людмила Глушко.

Как сообщает 10 декабря «Крыминформ», факт смерти подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. «Да, действительно погибла», – сказал он.

ДТП случилось сегодня около 8:50 в Черноморском районе на дороге Черноморское – Евпатория. По данным республиканского МВД, лоб в лоб столкнулись «Форд» и «КИА». В каждой машине погибли по два человека. По информации Севастопольского телевидения, тела погибших извлекают из машин сотрудники МЧС. Всего на месте работают 23 человека и семь единиц техники.





Людмила Глушко родилась 1 февраля 1965 года в селе Красноярское Черноморского района. На посту главы районной администрации она была утверждена 29 октября 2019 года. Первый раз этот пост она заняла, по данным администрации, летом 2016 года.