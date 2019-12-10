Счетчик отправил петербуржца в реанимацию

Хозяин квартиры в Адмиралтейском районе Петербурга попал в реанимацию после пожара, предварительной причиной которого стал электросчетчик.

По информации ГУ МЧС по городу, на Большую Подьяческую, 17, спасателей вызвали в 12:44 девятого декабря. В пятиэтажке 1853 года постройки горела двухкомнатная отдельная квартира на четвертом этаже. Пострадала обстановка коридора на площади 5 кв. м. С огнем справились менее чем за час.

По информации «Фонтанки», предварительно, причиной происшествия стал неисправный электрический счетчик. Надышавшись дымом, в реанимацию НИИ скорой помощи попал 70-летний хозяин квартиры. Он не в сознании.



