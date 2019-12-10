В полиции на Невском проспекте московского полковника поменяли обратно на коренного участкового

Первым лицом в полиции Центрального района Петербурга стал полковник Гаврилов. Столичный Веселов ушел на повышение. Новый начальник проработал на предыдущей должности две недели.

По информации «Фонтанки», на днях новым начальником УМВД по Центральному району стал полковник полиции Андрей Гаврилов. Предыдущий шеф, полковник Веселов, появившийся на этом посту после прихода в Петербург генерала Плугина, стал заместителем начальника полиции главка, также полковника из Москвы Баранова.

Как подсказывают «Фонтанке» в главке, судя по всему, скамейка запасных у нового руководителя ГУ МВД не бесконечная, а Гаврилов за короткий срок смог найти с Веселовым нужный язык. Заметим, что до назначения Гаврилов был заместителем начальника УМВД по общим вопросам. Но лишь две недели. Фактически он работал первым кадровиком.

Что касается карьеры Гаврилова, то он явно в материале проблем своей земли. Начал работать он в 2005 году участковым и обслуживал часть территории Невского проспекта.



