Россиянам напомнили, что надо готовиться к двухдневной рабочей неделе после Нового года

Последняя неделя этого года и первая следующего будут двухдневными. Впрочем, работодатель может сотворить маленькое «новогоднее чудо» и сократить предпраздничную неделю до одного дня.

Как сообщает 10 декабря «Интерфакс», расписание рабочих дней напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. Новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, первый рабочий день года выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха нас ждёт двухдневная рабочая неделя.

Последняя рабочая неделя в 2019 году тоже двухдневная – она включает понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. Но есть возможность сделать 31 декабря выходным. По производственному календарю, это предпраздничный рабочий день, который короче обычного на один час. Работодатель имеет право ввести в этот день выходной при соблюдении ряда условий, в частности необходимо решить вопрос с оплатой труда.

В 2020 году россиян ждут самые короткие новогодние каникулы за последние пять лет. Их можно было увеличить, если позаботиться об этом заранее.



