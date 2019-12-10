«Каналья» выгнал посетителей из здания Петродворцового суда

Утренняя эвакуация входит в привычный распорядок дня судов Петербурга. Первым 10 декабря отправился на выход Петродворцовый.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Судя по приведенной фотографии письма, пришедшего на электронную почту представителей третьей ветви власти, анонимку отправили с адреса, в котором фигурируют слова «Малофеев» и «каналья». В списке «заминированых», по утверждениям авторов, кроме суда, — более 30 школ, гимназий и лицеев Северной столицы.

Напомним, это уже девятое утро, когда суды города проводят эвакуацию. За ними следом, как показывает практика, пойдут торговые центры, больницы, музеи. Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискриминацией своего имени.



