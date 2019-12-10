Сервисы по бронированию обратили внимание на рост цен на авиабилеты в 2020 году

Авиабилеты в России подорожают в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На это обратили внимание сервисы бронирования, пишут 10 декабря «Известия».

Согласно данным «Туту.ру», средняя стоимость билетов экономкласса «туда-обратно» на внутренних направлениях на январь-март выросла на 6,5%, до 12 231 руб., за границу — на 5%, до 26 353 руб. У momondo.ru стоимость авиабилетов по России увеличилась в среднем на 13%, на зарубежных направлениях — на 3,3%. Средняя цена авиабилетов OneTwoTrip выросла на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в своем докладе указала, что в период с января по сентябрь 2019 года возросли траты авиакомпаний на аэропортовое обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), аренду и лизинг судов (14,3%).

Проблема роста цен на авиабилеты возникла после резкого подорожания авиакеросина на 30% в 2018 году. В АЭВТ ранее заявили, что стоимость перевозок по итогам 2019 года увеличится на 9-10 процентов. По подсчетам Ассоциации, в первом квартале этого года авиаперевозчики потеряли на 32% больше, чем годом ранее — 45 млрд рублей.

С 1 августа в силу вступил демпфер на керосин — авиакомпании смогут получить компенсации, если экспортная цена топлива, учитывающая затраты на логистику, превысит 48,3 тысячи рублей за тонну. На выплаты в рамках демпфера можно рассчитывать в случае, если цены на нефть поднимутся до 65 долларов за баррель. С 2015 года перевозчикам компенсируют расходы на покупку керосина в размере 3 024 руб. за тонну.



