Санта-Клаус гоняет по ростовским дорогам в санях, высекающих искры

В Ростов-на-Дону не первый год приезжает Санта-Клаус в санях, похожих на кресло на полозьях. Вместо оленей впрягается автомобиль.

Сказочного деда (в отсутствии мороза на улице) заметили ростовчане на дорогах и сняли на камеру. Видеозапись появилась 10 декабря в паблике «Это Ростов-на-Дону! – Новости» «ВКонтакте». Ощущение праздника добавляют световые эффекты: из-за отсутствия снега полозья сильно искрят на асфальте.

В прошлом году местные СМИ тоже писали о запряжённом в синий автомобиль кресле. Санта-Клаус и тогда высекал искры.







