«Жесткий и кровавый человек». Путин назвал убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили организатором взрывов в московском метро

Президент России Владимир Путин назвал убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрыва в московском метро. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки». Стенограмма опубликована на сайте Кремля 10 декабря.

«Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», – сказал Путин. О каком именно конкретном теракте шла речь, не уточняется. Путин добавил, что Хангошвили принимал участие в боевых действиях на Кавказе на стороне сепаратистов.

Этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. Неизвестный подъехал на велосипеде и использовал пистолет Glock. Полиция Германии задержала подозреваемого. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что документ поддельный, а сам факт пересечения границы по «липе» говорит о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что убийство могло быть местью за участие Хангошвили в чеченской войне на антироссийской стороне. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо связь этого преступления с официальной Россией. Германия обвинения в адрес Кремля изначально не выдвигала, но после объявила персонами нон-грата двух работников российской дипмиссии в Берлине.

На пресс-конференции в Париже Владимир Путин, говоря о высылке дипломатов, заявил, что она «некорректная, поскольку они не имеют к этому никакого отношения».





«Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и всё. Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что есть или должен возникнуть какой-то кризис», – резюмировал Путин.

Саммит с участием президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского прошел в Париже 9 декабря.