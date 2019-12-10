«Представьте, это пожар?» Эвакуация в школе на Планерной закончилась давкой, родители рассказали о травмированных детях

Эвакуация привела к давке в школе Приморского района Петербурга. Кадры с переполохом на первом этаже образовательного учреждения в редакцию «Фонтанки» 10 декабря прислали читатели.

Сообщение о заложенной бомбе в 246-й школе на Планерной улице получили накануне. Тревога прервала уроки. Дети толпой ринулись к гардеробу, где образовалась давка.

«Моего ребёнка затоптали. Он остался без ботинка, без куртки и без сменной обуви. Представьте, это [был бы] пожар?» — рассказал «Фонтанке» отец одного из школьников.

По его словам, во время эвакуации все аварийные выходы оказались закрыты. Установленные на входе турникеты сняли только минут через десять после сигнала об экстренной ситуации.





В родительском чате в соцсетях утверждается, что одной из девочек в толпе сломали руку.

В администрации Приморского района «Фонтанке» подтвердили факт вчерашней эвакуации и отметили, что все обстоятельства ЧП будут сегодня выяснять в выездном формате. Также со ссылкой на слова директора уточнили, что информация о травмах пока не подтверждается.

В школе №246 заявили, что руководитель Раиса Полякова не может прокомментировать сложившуюся ситуацию, так как уехала в районную администрацию.

По данным «Фонтанки», накануне из-за сообщений о заминировании полиция посетила 10 зданий судов, 56 учебных заведений, 3 больницы, 23 станции метрополитена, 11 торговых центров, 1 музей. Взрывчатых веществ нигде не нашли. Эвакуация проводилась в 6 зданиях судов и одном торговом центре.

Отметим, в сегодняшней рассылке анонимов о заминировании школа №246 тоже есть.