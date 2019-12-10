Виновник ДТП с 5 пострадавшими в Петербурге разыскивается как угонщик. Заявление в полицию подал его работодатель

Водитель, устроивший ДТП с пятью пострадавшими на Дороге на Турухтанные острова, незадолго до этого угнал своё транспортное средство. Об этом в полицию заявила глава компании, владеющей машиной.

«Газель», протаранившая маршрутку поздно вечером 8 декабря на Дороге на Турухтанные острова, 12, принадлежит, по данным «Фонтанки», всеволожскому ООО, которое занимается строительством инженерных коммуникаций, а также предоставляет транспортные услуги. 9 декабря в полицию обратилась руководитель ООО. По её словам, в воскресенье, около 22 часов, с охраняемой стоянки на улице Десантников «Газель» похитил сотрудник компании, имеющий доступ к машине, а затем совершил на ней ДТП. Злоумышленник – 28-летний иностранец (гражданин одной из бывших западных республик СССР), временно зарегистрированный в Санкт-Петербурге.

Виновник ДТП, напомним, скрылся сразу после аварии, бросив машину. Он разыскивается.

В автобусе ПАЗ ехали 12 пассажиров, пострадали пять из них – по сведениям «Фонтанки», четыре женщины (старшей 54 года, младшей – 21) и 35-летний мужчина. Все они были доставлены в НИИ имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. Автобусом компании «Третий парк» управлял мужчина, родившийся в 1975 году в Ленинграде. Пассажиры были застрахованы.

Кадр из видео в vk.com/spb_today



