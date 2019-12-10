Происшествия
Найденные на Мебельной гранаты покоились в гараже помощника адвоката
Найденные в Приморском районе Петербурга гранаты хранились в гараже, арендуемом помощником адвоката. Об этом стало известно «Фонтанке» из собственных источников 10 декабря.
Накануне из бокса на улице Мебельной вынесли две ручных гранаты РГ-42 и РГН. Боеприпасы оказались боевыми. Гараж, в котором хранились взрывоопасные объекты, арендует у владельца 39-летний помощник адвоката по имени Рамин.
Напомним, выселение гаражей в Приморском районе проходит не без происшествий. 2 декабря сотрудников комитета по контролю за имуществом на Мебельной встретили с автоматом и гранатой. Оружие оказалось страйкбольным, а гранаты светошумовыми. 29-летний владелец гаража стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.
Справка:
Вместо 900 гаражей неподалеку от станции метро «Старая Деревня» планируется построить завод по производству оборудования для фасовки и упаковки. Ранее договор аренды земли под гаражи был заключен со Всероссийским обществом автомобилистов, но позже его расторгли. Таким образом, сейчас гаражи занимают территорию незаконно, утверждают чиновники. Губернатор Петербурга Александр Беглов проект планировки АО «Таурас-Феникс» одобрил, а вот жители района соседством с очередным заводом недовольны.