Найденные на Мебельной гранаты покоились в гараже помощника адвоката

Найденные в Приморском районе Петербурга гранаты хранились в гараже, арендуемом помощником адвоката. Об этом стало известно «Фонтанке» из собственных источников 10 декабря.

Накануне из бокса на улице Мебельной вынесли две ручных гранаты РГ-42 и РГН. Боеприпасы оказались боевыми. Гараж, в котором хранились взрывоопасные объекты, арендует у владельца 39-летний помощник адвоката по имени Рамин.

Напомним, выселение гаражей в Приморском районе проходит не без происшествий. 2 декабря сотрудников комитета по контролю за имуществом на Мебельной встретили с автоматом и гранатой. Оружие оказалось страйкбольным, а гранаты светошумовыми. 29-летний владелец гаража стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.



