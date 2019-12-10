У имиджмейкера на Крестовском угнали Lexus за 6,5 млн. Угонщики попотели у стен фитнеса

Новенький внедорожник угнали от стен элитного фитнес-клуба на Крестовском острове в Петербурге. Владелица «Лексуса» тоже живет на Крестовском, позиционирует себя как имиджмейкера.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), белый Lexus LX-570 2019 года выпуска пропал 9 декабря, в период времени с 17 до 18.50, от стен дома по Южной дороге, 9. Вероятно, хозяйка занималась спортом в Sport Palace, где к услугам платежеспособных клиенток — и бассейн без хлора, и заказ напитков прямо в тренажерку. Но настроение после хорошей тренировки омрачило отсутствие транспорта, хотя ехать до дома было недалеко — до набережной Мартынова.

Как стало известно «Фонтанке», заявление о пропаже внедорожника написала 35-летняя Софья, которая на странице «ВКонтакте» позиционирует себя как дизайнер интерьеров, имиджмейкер.

Машина с красивым номером «005» застрахована, но системой слежения оборудована не была. Не оказалось камер и там, где транспорт был припаркован. Сумма ущерба — 6,5 млн рублей.



