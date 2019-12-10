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Спорт
10.12.2019 08:56
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«Cпортивный мир прогнулся под российскими деньгами». В США недовольны решением WADA относительно России

Антидопинговое агентство США (USADA) осталось недовольно решением Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое запретило россиянам под своим флагом выступать на международных спортивных соревнованиях. Отстранение не полное, «чистых» спорстменов будут допускать индивидуально.

«Позволить России избежать полного отстранения — еще один сокрушительный удар по чистым спортсменам и целостности спорта. Необходимо восстать против этой сломавшейся системы», — говорится в заявлении на сайте USADA 10 декабря. Агентство также раскритиковало коррупцию в российском спорте, которую якобы покрывает WADA.

В USADA заявили, что спортивный мир «прогнулся под российскими деньгами», и понадеялись, что у Спортивного арбитражного суда (CAS), в котором Россия может опротестовать решение, хватит мужества противостоять давлению Москвы.

Запрет на выступление россиян распространяется на 4 года: в этот период пройдут летние Игры-2020 в Токио и зимняя Олимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре. В то же время, например, ограничения не коснутся чемпионата Европы по футболу, на который Россия уже отобралась и даже частично будет его проводить в Петербурге. Однако и тут есть нюансы. Например, по хоккейному чемпионату мира, который должен пройти в Петербурге в 2023 году, решение будет принимать Международная федерация (IIHF). Как стало известно «Фонтанке» из источника в Федерации хоккея России, руководство IIHF довольно лояльно относится к России, и рисков потерять турнир практически нет.


Решение WADA уже прокомментировал президент России Владимир Путин, назвав его «политическим».

«Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности и то, что я вижу сразу: нет претензий к Олимпийскому комитету России, а если нет претензий, значит Россия должна выступать под своим флагом», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин отметил, что у России есть право подать апелляцию на решение WADA, но вопрос об этом пока не решен

Справка:

Напомним, что 20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. В итоге данные были получены с серьезной задержкой. Позже выяснилось, что данные, которые ВАДА все-таки получило, были изменены как раз в тот период, когда международных экспертов не пускали в лабораторию. В итоге это послужило причиной для четырехлетнего отстранения России от проведения международных соревнований.

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