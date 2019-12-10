В ядовитое облако, образовавшееся на месте ДТП, въехал автобус. Люди продолжают умирать

Из-за отравления аммиаком на месте ДТП в Мексике за три дня, прошедшие с момента аварии, скончались четыре человека. В тот же день, прямо на месте аварии, умерли пять человек, сообщает 10 декабря РИА «Новости». Всего погибших – девять.

Число пострадавших, то есть получивших отравления, за это время увеличилось с 12 человек до 51, пишет местное издание El Financiero.

Само ДТП произошло в пятницу (по московскому времени это была уже суббота, 7 декабря) в штате Мичоакан. На шоссе Сигло XXI скатилась в кювет цистерна, перевозившая аммиак, и он стал вытекать. В облако аммиачных паров въехал переполненный автобус, пассажиры стали теряли сознание,у них началась рвота. По предварительной версии, причиной ДТП стала неисправность грузового автомобиля.

В общей сложности, пишет El Financiero, разлились 30 тысяч литров аммиака. Из окрестных районов были эвакуированы 1,5 тысячи человек. Движение транспорта вокруг места утечки газа было перекрыто на 72 часа.



