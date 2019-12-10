В Ижевске спасли ребёнка двух лет, который пять дней провёл в квартире с умершей матерью

В Удмуртии спасли ребенка двух лет, который пять дней провел в квартире вместе с умершей матерью. Социальные службы и правоохранительные органы начали проверку после случая Можге, где подросток с ДЦП погиб в квартире после смерти матери.

О происшествии написал глава региона Александр Бречалов на своей странице в Facebook 10 декабря. По его словам, он поручил проверить квартиры, где живут одинокие мамы с детьми по всей республике. Специалисты не смогли попасть в квартиру одного из домов в Ижевске и приняли решение взломать дверь. Внутри они обнаружили мальчика двух лет и его мать, которая скончалась от пневмонии.

«Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб». – резюмировал Бречалов.

Ранее Следственный комитет в Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о халатности после смерти 13-летнего мальчика и его мамы. Наедине с умершей родительницей ребенок провел неделю. Тревогу забили учителя ребенка, страдающего ДЦП. Они приходили домой к мальчику и его 51-летней матери в городе Можга раз в неделю, но в начале декабря на звонки и стуки в дверь отвечать перестали. Квартиру вскрыли и обнаружили, что мальчик умер примерно за сутки до прихода полиции, его мать – на неделю раньше. Ребенок передвигался по квартире в инвалидной коляске; судя по всему, он пытался попить, открыл кран, но упал. Квартира оказалась затопленной, вода стекала в подвал. Подросток умер от переохлаждения.



