«В ряде субъектов России ситуация критическая». Минприроды требует у губернаторов не допустить банкротств мусорных операторов

Минприроды потребовало от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов. Письмо в адрес губернаторов направил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, пишет 10 декабря РБК со ссылкой на копию документа.

Каким именно губернаторам было направлено письмо, не уточняется. Известно лишь, что по оценке Кобылкина, «в ряде субъектов России ситуация критическая». Минприроды «фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с отходами потребителям в связи с проблемами; возникающими в работе региональных операторов и риском их банкротства». В документе указано, что по экспертным оценкам уровень неплатежей юридических лиц за вывоз мусора достигает 70%.

Минприроды рекомендует губернаторам вести информационные кампании для увеличения собираемости платежей, привести территориальные схемы обращения с отходами в соответствие с реальным размещением инфраструктуры, оборудовать контейнерные площадки, выплатить операторам долги бюджетных организаций, а также привести нормативы накопления мусора в соответствие с реальными объемами, помочь операторам в выявлении «скрытых потребителей» и доначислить им плату. Кроме того, глава Минприроды предлагает рассмотреть возможность компенсации мусорным операторам выпадающих доходов. Возможные источники финансирования Кобылкин в своем письме не назвал.

Бывший глава Российского экологического оператора, который курирует мусорную реформу в стране, был отправлен в отставку в конце ноября. Он оценивал уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%.





В данный момент в России идет реформа обращения с отходами, в рамках которой в регионах начинают работать единые операторы, которые должны заниматься всей работой, связанной с вывозом, размещением и утилизацией мусора. Всего выбрано около 250 компаний, контролирует ход реформы специально созданный Российский экологический оператор.

Госдума ФС РФ приняла специальный закон, который позволяет Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. Петербург изначально объявил мораторий только на 2019 год, однако на этой неделе Смольный принял решение продлить его еще минимум на год.