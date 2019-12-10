В Чили ищут место крушения транспортного самолёта, на борту которого было 38 человек. «Геркулес» исчез по пути в Антарктиду

Транспортный самолет С130 «Геркулес» разбился в Чили. Об этом сообщили Военно-воздушные силы латиноамериканской республики в Twitter 10 декабря.

Gr?fica que complementa Comunicado de Prensa #FACh pic.twitter.com/Elcbaudk48 — Fuerza A?rea de Chile (@FACh_Chile) December 10, 2019

Самолет следовал из военно-воздушной базы в городе Пунта-Аренас на антарктическую базу. Связь с C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск), через семь часов ВВС Чили заявили, что воздушное судно потерпело крушение. На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир — персонал для обслуживания нефтепровода.

На место вероятного падения отправлены спасатели и военные, которые совместно с доступными национальными и зарубежными воздушными и морскими судами ищут погибших и возможных выживших.

О причинах катастрофы официально пока не сообщается.



