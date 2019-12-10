Тёплый снег и обещание солнца – Петербург дарит погодные оксюмороны

Уже сегодня небольшие дожди в Петербурге начнут превращаться в снег, притом что температура воздуха, по прогнозам синоптиков, пока не опустится ниже нуля. При этом есть и шанс увидеть солнце в небе.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Днём небольшой, местами умеренный дождь будет переходить в мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток – плюс 2-4 градуса. Ветер стихает, он уже не такой сильный, как вчера и в воскресенье, – западный и северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

В среду и четверг будет проясняться, и осадки должны практически прекратиться. 11 декабря, как говорят синоптики, может похолодать уже до минус 5 градусов, а в окрестностях Петербурга – до минус 8. 12 декабря температура снова потянется к 0 градусов. Опасность гололедицы сохранится.

По данным Гидрометцентра, практически на всей территории России температура воздуха в начале декабря превышает среднеклиматическую норму. При этом в соседней Финляндии установлен новый морозный рекорд нынешней зимы – минус 33,2 градуса по Цельсию, разница температур на севере и юге страны составляет почти 40 градусов.







