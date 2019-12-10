Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: -2
$ 63.72р
70.50р
07:58 10.12.2019
Расширенный поиск

Власть
10.12.2019 07:31
Печать

«А у нас в квартире газ. А у вас?» Путин ответил стихами на вопрос про газ для Украины

Президент России Владимир Путин процитировал детское стихотворение Сергея Михалкова в ответ на вопрос о поставках газа на Украину. Но пообещал скидки, если Киев будет честно сотрудничать.

В ходе пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже российский лидер отметил, что российский газ для промышленных украинских потребителей может быть на 25% дешевле.

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — цитирует Путина 10 декабря ТАСС. Путин подчеркнул, что речь идет именно о промышленности, поскольку для бытовых потребителей цена дотируется и выячислить ее невозможно.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Москва решили вопрос о компенсации 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». По словам Зеленского, украинская позиция простая: «Мы готовы взять газом». «Это компромисс, на который мы готовы идти», — сказал он и добавил, что договор о транзите газа будет подписан более чем на год.


Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее назвал неадекватными предложенные Украиной тарифы на прокачку газа. Президент России Владимир Путин ранее также отверг условия Киева как экономически неприемлемые.

Переговоры президентов России и Украины прошли накануне в Париже в рамках саммита «нормандской четверки». Результатом стал документ о разведении сил в новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года, о совершенствовании наблюдения прекращения режима огня в регионе и продлении его особого статуса на год. Киев и Москва также договорились об обмене заключенными до конца декабря.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ООО «Терминал-Ресурс»
      09.12.2019 18:00

      В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

      Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:55

      Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

      В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:30

      Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

      Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей.
      Группа «Эталон»
      09.12.2019 17:29

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      09.12.2019 17:05

      Последний корпус 15-й очереди ЖК «Северная долина» выведен в продажу.

      «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса № 14, который возводится в новом 21 квартале ЖК «Северная долина».
      предоставлено компанией ARKAN
      09.12.2019 16:53

      ARKAN спас угнанный автомобиль Mazda 6 в Петербурге

      Вчера днем, 8 декабря, на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Mazda 6 и сообщил, что машина пропала с места парковки на севере Петербурга. Сразу же после звонка, благодаря установленному на автомобиле поисковому оборудованию, оперативный дежурный смог быстро отследить координаты автомобиля и незамедлительно передать их владельцу.
      «Новый Лесснер»/«Отделстрой»
      09.12.2019 16:10

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в ноябре 2019 года.
      фото предоставлено АО «Альфа-Банк»
      09.12.2019 16:00

      Альфа-Банк получил награды Cbonds Awards в двух номинациях

      6 декабря 2019 года в рамках XI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей премии Cbonds Awards.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      09.12.2019 12:34

      РСТИ получил специальный приз вице-губернатора Санкт-Петербурга

      6 декабря холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил специальный приз вице-губернатора за вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      09.12.2019 12:25

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке до 8,5% в рамках предновогодней акции* на первичном рынке
      Фото предоставлено компанией Boxberry
      09.12.2019 11:25

      Новогодний ажиотаж: интернет-магазины готовятся к высокому сезону

      Кому доверить праздничные хлопоты по доставке заказов.
      www.shutterstock.com/ Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.12.2019 17:08

      Компания «Отделстрой» приглашает на вебинар «Как купить трехкомнатную квартиру без первого взноса»

      Компания «Отделстрой» приглашает 10 декабря принять участие в вебинаре «Как купить трехкомнатную квартиру в Новом Оккервиле без первоначального взноса» (6+). Начало в 19:30, участие бесплатное.