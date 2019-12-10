«А у нас в квартире газ. А у вас?» Путин ответил стихами на вопрос про газ для Украины

Президент России Владимир Путин процитировал детское стихотворение Сергея Михалкова в ответ на вопрос о поставках газа на Украину. Но пообещал скидки, если Киев будет честно сотрудничать.

В ходе пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже российский лидер отметил, что российский газ для промышленных украинских потребителей может быть на 25% дешевле.

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — цитирует Путина 10 декабря ТАСС. Путин подчеркнул, что речь идет именно о промышленности, поскольку для бытовых потребителей цена дотируется и выячислить ее невозможно.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Москва решили вопрос о компенсации 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». По словам Зеленского, украинская позиция простая: «Мы готовы взять газом». «Это компромисс, на который мы готовы идти», — сказал он и добавил, что договор о транзите газа будет подписан более чем на год.





Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее назвал неадекватными предложенные Украиной тарифы на прокачку газа. Президент России Владимир Путин ранее также отверг условия Киева как экономически неприемлемые.

Переговоры президентов России и Украины прошли накануне в Париже в рамках саммита «нормандской четверки». Результатом стал документ о разведении сил в новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года, о совершенствовании наблюдения прекращения режима огня в регионе и продлении его особого статуса на год. Киев и Москва также договорились об обмене заключенными до конца декабря.