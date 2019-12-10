Трое сбитых детей за 2 часа. На Непокорённых «Туарег» отбросил мальчика в «Берлинго»

Трое несовершеннолетних пешеходов в Петербурге попали под машины минувшим вечером в течение двух часов. Третий юноша, в отличие от первых двух, был сбит, по предварительным данным УГИБДД, вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщает 10 декабря «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», накануне около 19:20 на проспекте Непокорённых, 10, 47-летний мужчина на «Фольксвагене Туареге», двигаясь от площади Мужества в сторону Гражданского проспекта, совершил наезд на мальчика 2003 года рождения (ему 15 или 16 лет). От удара пешеход упал на «Ситроен Берлинго», за рулём которого находился 45-летний мужчина. Юноша был доставлен в больницу имени Раухфуса в крайне тяжёлом состоянии.

Дорога в этом месте освещена, пешеход шёл в тёмной одежде без световозвращателей.

12-летний и 14-летний подростки были сбиты за пару часов до этого, в течение 12 минут, в Кронштадте и в посёлке Комарово. Одно из ДТП попало на видео.



