WhatsApp в 2020 году перестанет работать у миллионов пользователей. Проблема коснётся старых операционных систем

Популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств с 2020 года. Об этом 10 декабря пишет Daily Mail.

По данным издания, мессенджер невозможно будет использовать на гаджетах со старыми операциоными системами Windows Mobile, Android и iOS, поскольку их технические возможности недостаточны. Так, с 31 декабря 2019 года WhatsApp перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone, поскольку Microsoft прекращает поддержку ОС десятой версии.

С 1 февраля 2020 года WhatsApp станет недоступен для обладателей устройств с Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS до 8 версии включительно.

WhatsApp будет работать на мобильных устройствах с Android 4.0.3 и более поздними версиями, а также смартфонах и планшетах под управлением iOS 9 и моложе.



