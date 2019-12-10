«Пока что ничья». Владимир Зеленский рассказал про переговоры с Владимиром Путиным

Переговоры с Россией при участии Франции и Германии президент Украины Владимир Зеленский оценил как «ничью». Первая его личная встреча с Владимиром Путиным прошла в Париже накануне и продолжалась 1,5 часа.

«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья», — цитирует 10 декабря Зеленского РБК.

Встреча «нормандской четверки» была посвящена вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Сообщалось, что Россия занимала жесткую позицию. Итоги встречи российский лидер Владимир Путин оценил положительно.

Результатом стал документ о разведении сил в новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года, о совершенствовании наблюдения прекращения режима огня в регионе и продлении его особого статуса на год. Киев и Москва также договорились об обмене заключенными до конца декабря. Стороны обсудили и транзит газа. Украинский президент заявил, что вопрос о компенсации 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять. По словам Зеленского, украинская позиция простая: «Мы готовы взять газом». «Это компромисс, на который мы готовы идти», — сказал он.

После встречи украинский президент поделился своими политическими принципами, среди которых назвал «невозможность федерализации Украины», ее суверенитет и отсутствие компромиссов по решению конфликта «за счет уступки территории».



