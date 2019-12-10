СМИ: Путин и Зеленский договорились об обмене пленными в формате «всех на всех». Разведение сил в Донбассе остается под вопросом

Президенты России и Украины предварительно договорились провести обмен пленным до 31 декабря. Об этом 10 декабря сообщает телеканал «Громадьске» со ссылкой на свои источники в украинской делегации.

«Договоренность об обмене удерживаемых лиц в формате "всех на всех" достигнута на "Нормандском саммите"», – уточнил собеседник телеканала.

Напомним, в Париже продолжается встреча «нормандской четверки» – лидеров Франции, Германии, России и Украины. Путин и Зеленский в рамках этих переговоров провели первую встречу тет-а-тет, итоги которой российский президент оценил крайне положительно. При этом источники «Коммерсанта» уверяют, что договориться о разведении сил на Донбассе не удалось. Косвенно это подтверждают и слова одного из участников украинской делегации, главы МВД Украины Арсена Авакова, который заявил, что Зеленский «молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады (укр. предательство — прим. ред.) нет».

Также, судя по сообщениям источников различных СМИ, не удалось достичь окончательных договоренностей по газовым вопросам. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не будет отказываться от судебных претензий к «Газпрому», а переговоры «продолжатся в разных форматах: двусторонние с одной стороны, трехсторонние с Еврокомиссией, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения». При этом, по информации собеседников «Коммерсанта», о транзите газа через Украину стороны все же смогли договориться.



