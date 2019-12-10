На «Сортавале» водитель «Рено» подтолкнул ВАЗ и скатился с дороги. Не обошлось без жертв

«Рено» столкнулся с «Жигулями» под Петербургом вечером 9 декабря. Машины ехали по одной полосе.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, двигавшиеся в попутном направлении машины столкнулись около семи часов вечера 9 декабря, на 15 км трассы «Сортавала» в сторону Петербурга. «Рено» при неустановленных пока обстоятельствах подтолкнул впереди идущий ВАЗ, после чего сам оказался в кювете. Отечественный автомобиль помяло и развернуло на дороге.

31-летний водитель из «Жигулей» умер сразу, из «Рено» в больницу увезли двоих, личности молодых людей не установлены.



