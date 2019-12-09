Тунберг против Цукерберга. Журнал Time объявил претендентов на звание «Человек года»

Американский журнал Time 9 декабря в эфире программы Today телеканала NBC News объявил шорт-лист претендентов на звание «Человек года».

Среди тех, кого редакторы издания считают самыми влиятельными людьми 2019-го: основатель Facebook Марк Цукерберг; председатель КНР Си Цзиньпин; шведская экоактивистка Грета Тунберг; участники протестов в Гонконге; личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, связанный с его «украинским» делом; тайный осведомитель разведки США, подавший жалобу на Трампа из-за разговора с Зеленским (стало причиной для запуска процедуры импичмента); наконец, сам президент США Дональд Трамп.

Последний стал единственным претендентом, который попал в список второй год подряд. Правда, в 2018-м он занял только второе место, уступив группе журналистов, пострадавших за свою профессиональную деятельность (их Time назвал «Стражами»). Остальные участники списка в этом году в России широкой публике совсем неизвестны: американская футболистка Меган Рапино и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.



