Осужденный за кражи иностранец не хотел в другую колонию и предпочёл судьбу беглеца. Улепетывал от Калининского районного суда

Охранники не довезли до колонии осуждённого за кражи Шавката Султанова днём 9 декабря. Он сбежал сразу после заседания, на котором его решили отправить в учреждение с более строгими порядками.

По данным «Фонтанки», Султанов дал дёру около 15.30 возле здания суда на Бобруйской улице — как раз когда его погрузили в автозак, чтобы отвезти обратно в места лишения свободы. Из карточки Султанова на сайте Калининского районного суда следует, что на Бобруйскую его привезли решать вопрос об изменении вида исправительного учреждения. Судя по всему, в колонии-поселении он вёл себя не слишком хорошо, и из учреждения с самым нетребовательным режимом его планировали перевести туда, где построже. В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что судья удовлетворила ходатайство, и Султанов должен был отправиться в колонию общего режима.

На видеозаписи с проходной здания суда видно, как Султанов проходит через турникеты как обычный посетитель, без наручников, с папкой в руках, сопровождаемый единственным сотрудником, представителем службы охраны из колонии.





44-летний уроженец Узбекистана путешествует где-то по Петербургу или Ленобласти, возможно, в том же, в чем вышел из суда — джинсы, кроссовки, куртка с лампасами на рукавах, сверху безрукавка.

В колонию, следует из решения суда, Султанов попал в сентябре 2018 года. Он признал вину в трёх кражах — телефона, планшета и кошелька. Судья приговорил его к четырём годам лишения свободы. Учитывая время в изоляторе, выйти он мог бы в сентябре 2022 года.