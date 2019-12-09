«Хорошо! По-деловому». Путин с Зеленским говорили полтора часа. Российский президент итогами встречи доволен

В Париже вечером 9 декабря завершились переговоры президентов России и Украины. Путин и Зеленский впервые встречались тет-а-тет.

Итоги этой встречи Путин оценил коротко: «Хорошо! По-деловому», – бросил он журналистам.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Напомним, встреча Путина и Зеленского прошла после саммита в «нормандском формате» с участием лидеров Франции и Германии. Теперь же переговоры продолжаются за ужином, уточняют корреспонденты кремлевского пула.



