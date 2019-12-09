СКА одержал 11-ю победу подряд, одолев на выезде «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» в понедельник, 9 декабря. Встреча завершилась со счётом 3:2 по буллитам в пользу армейцев.

Голы за СКА забили Дмитрий Кагарлицкий (31 и 43 минуты). Победный буллит на счету Евгения Кетова. «Динамо» ответило шайбами Ивана Игумнова (7) и Андрея Алексеева (49).

Благодаря этому успеху СКА продлил победную серию до 11-ти матчей. Петербуржцы продолжают удерживать первое место в Западной конференции.

Следующий матч СКА проведёт 17 декабря в Петербурге против «Северстали».



