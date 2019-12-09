Главный тренер «Зенита» о решении ВАДА: Все честные спортсмены должны иметь возможность заниматься своим любимым делом

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак накануне заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» высказался о сопернике.

«Мы не боимся, а уважаем «Бенфику». Это одна из самых титулованных команд, может быть, не только в Португалии, но и во всей Европе. Знаем, как хорошо они играют дома, как уверенно выступают в своем чемпионате. Так что матч предстоит интересный. Надеюсь, сможем добиться результата и показать хорошую игру», – заявил Семак 9 декабря на пресс-конференции в Лиссабоне.

Напомним, что перед последним туром ситуация в группе G максимально запутанная. Первое место занимает «Лейпциг» (10 очков), второе – «Зенит» (7), третье – «Лион» (7 очков), четвертое – «Бенфика» (6). Каждая команда сохраняет шансы на плей-офф.

Также Семак прокомментировал сегодняшнее решение ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Лично для меня эта новость неприятна. Но мое мнение — все честные спортсмены должны иметь возможность заниматься своим любимым делом», – подчеркнул Семак.



