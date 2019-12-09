В театры и музеи будут пускать по загранпаспорту и военному билету

Министерство культуры РФ определило перечень документов, удостоверяющих личность посетителей театральных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. Официально опубликованный 9 декабря приказ вступит в силу через десять дней.

Действующий с 1 сентября федеральный закон предусматривает новый порядок продажи билетов и доступа посетителей в учреждения культуры. В целях пресечения спекуляций организации исполнительских искусств и музеи вправе продавать именные билеты, абонементы и экскурсионные путевки, фиксируя персональные данные зрителя. В свою очередь, контролерам предписывается проверять удостоверение личности посетителя. Аналогичное право предоставляется при посещении зрелищных мероприятий (в том числе киносеансов) категории «18+» или продаже соответствующей информационной продукции. Определить перечень документов законодатели делегировали министерству культуры РФ. Согласно подписанному главой ведомства Владимиром Мединским приказу, для прохода в театр, музей или иное учреждение культуры по именному билету российские граждане смогут предъявлять внутренний или заграничный паспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, а для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. Иностранные туристы должны подтвердить свою личность паспортом или иным признаваемым в соответствии с международным договором документом. Также принимаются удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища, вид на жительство и разрешение на временное проживание лица без гражданства.

Напомним, «Фонтанка» писала о мошенничестве с билетами — например, как с их перепродажей борется Мариинский театр.



