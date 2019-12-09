Город — в сад. Оранжереи Таврического заблудились между «Новой Голландией» и «Галереей»

Смольный дал старт превращению заброшенных теплиц Таврического сада в общественную пространство. Но пока не знает, что хочет получить на выходе.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О готовности объявить конкурс на реконструкцию оранжерей на углу Потёмкинской и Шпалерной улиц сообщил глава городского комитета по инвестициям Роман Голованов. Заявление чиновник сделал 9 декабря, по итогам часового обсуждения на закрытом для прессы заседании малого правительства. По данным «Фонтанки», в ходе совещания инвестиционный и экономический блоки Смольного ожесточенно дебатировали из-за текста конкурсной документации. Основное опасение в том, что вместо аналога «Новой Голландии» горожане могут получить набор офисов, ресторанов и выставку растений.

О намерении создать новое общественное пространство на месте заброшенных теплиц петербургские власти объявили в начале 2019 года. Анонсировавший проект вице-губернатор Евгений Елин заявлял, что тот станет тест-драйвом для новой администрации, а попутно разрушит стереотип о чиновниках, которые, по мнению многих, «как приматы, примитивны и не способны к сложным действиям», а также корыстны и не готовы брать на себя ответственность.

Бизнес откликнулся с энтузиазмом. В мае поступила концессионной заявка от первого потенциального инвестора: ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Project) пообещало создать для горожан пространство с общественным огородом, лекторием, ресторанами, детской студией, мастерскими, зимним садом и фермерским рынком. Другие претенденты не заставили себя ждать. «Тандем-Истейт» Владимира Пинчука сообщила о готовности превратить оранжереи в культурно-образовательную площадку. К ним присоединился Фонд социальных инвестиций «Газпрома». Но этот инвестор пока не раскрыл свои карты.

Наличие нескольких претендентов означало, что Смольный должен изучить их предложения и только потом объявить конкурс. С этой задачей чиновники справились к концу сентября, но взяли тайм-аут для межведомственных согласований.





Процесс вышел на финишную прямую. Как рассказал журналистам Роман Голованов, конкурс на подготовку концепции реконструкции оранжерей будет объявлен до 20 декабря, победителя выберут в середине мая. Правда, что именно в итоге получат горожане по прошествии этого времени, пока не очевидно. Формулировки конкурсной документации будут носить рамочных характер, а инвесторы получат большую степень свободы для интерпретаций.

По словам Голованова, на данный момент Смольный определился с тремя критериями победителя: размер концессионных платежей, сроки строительства и процент культурно-социальной составляющей.

Как уточнили в коминвесте, минимальный параметры установлены: арендная плата 500 тысяч рублей в год, 34 месяца на реализацию и минимум 60% социально-культурных объектов.

Всего оранжереи занимают 12,5 тыс. кв. м. Инвестор не может достраивать сооружения, поскольку они являются объектом культурного наследия. Но не запрещено увеличить площадь за счет организации второго этажа (к примеру, проект Ginza Project предполагал освоение 26 тыс. кв.м). «Это предмет дискуссии и [будет известно] чуть позже, когда будет заключено концессионное соглашение и с победителем начнем согласовывать процесс», – сказал Голованов.

Но в инвестиционном уравнении по-прежнему слишком много неизвестных. Главный вопрос — что город хочет получить на выходе. По словам Романа Голованова, оранжереи будут «зоной досуга» с «сочетанием социальных и просветительских видов деятельности», а также местом проведения выставок. На оставшихся 40% площадей можно будет разместить рестораны, фудкорты и торговлю. Точных требований по количеству объектов или их расположению нет.

Но такой подход не нашел понимания в экономическом блоке. По информации «Фонтанки», в ходе заседания его представители, включая вице-губернатора Евгения Елина, предлагали более конкретно прописать в конкурсной документации, что в итоге появится на месте оранжерей, а также условия для инвесторов.

По словам одного из участников совещания, в версии, представленной инвестиционным блоком, говорится, что четверть пространства должна занять оранжерея, треть – зоны досуга, остальное – выставочные центры и административные помещения. Но конкретное функциональное зонирование отсутствует. «Не понятно, что за досуг, и что за административные помещения, будут ли они для посетителей, например, офисы банков, или для обслуживания самого комплекса», – отметил собеседник издания.

В итоге вместо аналога «Новой Голландии» горожане могут получить пространство, которое будет использоваться под нужды инвестора, но не станет точкой притяжения горожан. «Жители прочтут описание, и не поймут, про них это или нет. Конечно, если они не страшные любители домашних растений», – прокомментировал представитель экономического блока.





Слишком много неопределенности и для бизнеса. На совещании инвестиционный блок не представил текста концессионного соглашения, где прописаны четкие параметры вложений, сроков, условий расторжения. «То есть мы не знаем, что хотим и на каких условиях», – сказал собеседник «Фонтанки».

Но в коминвесте считают, что ставить жесткие условия пока рано. «Пространство может быть организовано по-разному. Главное [на данном этапе], зафиксировать интересы города и дать возможность инвестору развивать свои направления, чтобы это сочеталось», – сказал Роман Голованов. В пресс-службе комитета по инвестициям «Фонтанке» добавили, что проект концессионного соглашения опубликуют вместе с конкурсной документацией, но параметры все равно будут потом уточняться после того, как определится победитель.

Делать предложения придется фактически вслепую. В сентябре тогда еще врио губернатора Александр Беглов оценил стоимость реконструкции оранжерей Таврического сада в 2-4 млрд рублей. По словам Романа Голованова, коминвест придерживается параметров, названных в первом проекте концессионного соглашения, – от 800 млн до 1,7 млрд рублей. Но в пресс-службе ведомства призвали не ориентироваться на них: точную цифру опять же будут обсуждать с автором выигравшей концепции.

По итогам совещания губернатор Александр Беглов распорядился дать старт проекту, по видимому рассудив, что двигаться постепенно в сторону цели лучше, чем продолжать и так затянувшиеся дебаты. Но блуждание впотьмах может выйти боком, предупреждают в экономическом блоке.

Большое количество неизвестных может отпугнуть потенциальных интересантов, в итоге город будет вынужден заключать соглашение не с автором лучшего проекта, а с единственным претендентом. А поскольку четких требований к наполнению оранжерей нет, то по факту властям и горожанам останется уповать на добрую волю победителя конкурса.

В коминвесте опасений не разделяют. Установленное ограничение по площади гарантирует, как минимум, что оранжереи не превратятся в обычный торговый центр вроде «Галереи» или «Европолиса», подчеркнул Роман Голованов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»