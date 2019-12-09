Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +2
$ 63.72р
70.50р
23:06 09.12.2019
Расширенный поиск

Власть
09.12.2019 22:22
Печать

«Это будет эквивалентом так называемого "акта Магнитского"». Евросоюз готовит новый санкционный режим для России

Страны Евросоюза начинают подготовительную работу по созданию санкционного режима по образцу американского «акта Магнитского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет 9 декабря «Коммерсантъ». 

«По запросу ряда стран ЕС мы договорились начать подготовительную работу для глобального режима санкций (для реагирования на — прим. ред.) серьезные нарушения прав человека, это будет эквивалентом ЕС так называемого "акта Магнитского" США», — сказал Боррель после совета глав МИД стран ЕС.

Напомним, еще в начале 2019-го Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая призывает парламенты всех стран-членов организации начать разработку законов по образцу «акта Магнитского».


Справка:

«Акт Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь Сергея Магнитского.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и Магнитский, он погиб в СИЗО. Браудер инициировал принятие так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти, якобы виновных в гибели юриста.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ООО «Терминал-Ресурс»
      09.12.2019 18:00

      В Пушкинском районе вводится в эксплуатацию новый жилой комплекс

      Шестого декабря 2019 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» получил Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации на ЖК «Образцовый квартал 5». Документ за номером 12-19-016-0396.1 выдан Управлением государственного строительного надзора.
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:55

      Сбербанк в 2020 году откроет в Петербурге Data Hub

      В Петербурге с 2020 года заработает Data Hub Сбербанка. Об этом сообщил на конференции AI Journey Дмитрий Бугайченко, управляющий директор дивизиона «Массовая персонализация».
      фото предоставил ПАО Сбербанк
      09.12.2019 17:30

      Конференция AI Journey в Петербурге: как развиваются технологии в бизнесе

      Конференция AI Journey, которую в Петербурге посетили более 800 человек, показала: тема развития искусственного интеллекта актуальна и для глобальных корпораций, и для обычных людей.
      Группа «Эталон»
      09.12.2019 17:29

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      09.12.2019 17:05

      Последний корпус 15-й очереди ЖК «Северная долина» выведен в продажу.

      «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса № 14, который возводится в новом 21 квартале ЖК «Северная долина».
      предоставлено компанией ARKAN
      09.12.2019 16:53

      ARKAN спас угнанный автомобиль Mazda 6 в Петербурге

      Вчера днем, 8 декабря, на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Mazda 6 и сообщил, что машина пропала с места парковки на севере Петербурга. Сразу же после звонка, благодаря установленному на автомобиле поисковому оборудованию, оперативный дежурный смог быстро отследить координаты автомобиля и незамедлительно передать их владельцу.
      «Новый Лесснер»/«Отделстрой»
      09.12.2019 16:10

      Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

      «Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в ноябре 2019 года.
      фото предоставлено АО «Альфа-Банк»
      09.12.2019 16:00

      Альфа-Банк получил награды Cbonds Awards в двух номинациях

      6 декабря 2019 года в рамках XI Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей премии Cbonds Awards.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      09.12.2019 12:34

      РСТИ получил специальный приз вице-губернатора Санкт-Петербурга

      6 декабря холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил специальный приз вице-губернатора за вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      09.12.2019 12:25

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотеке до 8,5% в рамках предновогодней акции* на первичном рынке
      Фото предоставлено компанией Boxberry
      09.12.2019 11:25

      Новогодний ажиотаж: интернет-магазины готовятся к высокому сезону

      Кому доверить праздничные хлопоты по доставке заказов.
      www.shutterstock.com/ Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.12.2019 17:08

      Компания «Отделстрой» приглашает на вебинар «Как купить трехкомнатную квартиру без первого взноса»

      Компания «Отделстрой» приглашает 10 декабря принять участие в вебинаре «Как купить трехкомнатную квартиру в Новом Оккервиле без первоначального взноса» (6+). Начало в 19:30, участие бесплатное.