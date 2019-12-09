«Это будет эквивалентом так называемого "акта Магнитского"». Евросоюз готовит новый санкционный режим для России
Страны Евросоюза начинают подготовительную работу по созданию санкционного режима по образцу американского «акта Магнитского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет 9 декабря «Коммерсантъ».
«По запросу ряда стран ЕС мы договорились начать подготовительную работу для глобального режима санкций (для реагирования на — прим. ред.) серьезные нарушения прав человека, это будет эквивалентом ЕС так называемого "акта Магнитского" США», — сказал Боррель после совета глав МИД стран ЕС.
Напомним, еще в начале 2019-го Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая призывает парламенты всех стран-членов организации начать разработку законов по образцу «акта Магнитского».
Справка:
«Акт Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь Сергея Магнитского.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и Магнитский, он погиб в СИЗО. Браудер инициировал принятие так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти, якобы виновных в гибели юриста.