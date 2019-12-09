«Это будет эквивалентом так называемого "акта Магнитского"». Евросоюз готовит новый санкционный режим для России

Страны Евросоюза начинают подготовительную работу по созданию санкционного режима по образцу американского «акта Магнитского». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет 9 декабря «Коммерсантъ».

«По запросу ряда стран ЕС мы договорились начать подготовительную работу для глобального режима санкций (для реагирования на — прим. ред.) серьезные нарушения прав человека, это будет эквивалентом ЕС так называемого "акта Магнитского" США», — сказал Боррель после совета глав МИД стран ЕС.

Напомним, еще в начале 2019-го Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая призывает парламенты всех стран-членов организации начать разработку законов по образцу «акта Магнитского».



