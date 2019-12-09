Переговоры лидеров «нормандской четверки» завершились в Париже. Началась первая встреча Путина с Зеленским

В Париже вечером 9 декабря закончилась встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. Как сообщили в Елисейском дворце, в обще сложности переговоры продлились более двух часов.

Сразу после их завершения началась первая двусторонняя встреча президентов России и Украины. Ранее Путин и Зеленский разговаривали только по телефону.

Встреча «нормандской четверки» завершилась. Началась встреча Путина с Зеленским pic.twitter.com/TU4I1adGEb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Напомним, «нормандская четверка» (Россия, Украина, Франция и Германия) образовалась в июне 2014 года для переговоров по ситуации на Украине.



