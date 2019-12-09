Бывшего кандидата в президенты Абхазии подозревают в похищении бизнесмена. Экс-глава школы милиции заключен под стражу

Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб отправлен под стражу на два месяца по подозрению в похишении бизнесмена Армена Григоряна. Об этом 9 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Директора местной фирмы «Данон» Григоряна похитили 24 ноября в Сухуме в районе кладбища «Лечкоп». Его освободили сотрудники МВД и СГБ Абхазии первого декабря. По этому делу задержаны несколько человек.

Артур Анкваб с 2011 по 2015 годы был начальником сухумской средней специальной школы милиции МВД Абхазии. В мае 2018-го его осудили за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение оружия. Был освобожден в сентябре того же года по амнистии, судимость была снята, что позволило в 2019-м принять участие в выборах президента страны. Победить не удалось.



