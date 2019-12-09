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Власть
09.12.2019 21:27
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Суд не отменил итоги голосования на участке в Купчино, где бюллетени похитили у полиции. В комиссии говорят, что подписали протокол «в чайной»

Фрунзенский районный суд отказался отменить итоги голосования на участке №2094 в Купчино — оттуда, как утверждает проигравший кандидат от «Яблока» Олег Куликов, комиссия сбежала с бюллетенями, не сосчитав их. Решение отказать в удовлетворении его иска суд принял 9 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

На последнем заседании судья выслушала показания свидетелей. В поддержку позиции участковой избирательной комиссии выступали ее руководитель, зампред и секретарь — последний, кстати, был делегирован «Яблоком». Все трое заявили, что подсчитали бюллетени и составили итоговый протокол. Но подписали его не в самом школьном спортзале под видеокамерами, где проходило голосование, а в соседнем помещении — потому что сломался принтер. «Это была у нас типа чайной, там чайничек стоял», — описал председатель комиссии Василий Хавин место проведения итогового заседания. 

В то время, которое указано на представленном в суд протоколе как момент его подписания, под видеокамерами официального наблюдения действительно ничего не происходило. На прошлом заседании суд по инициативе истца просмотрел видеозапись и убедился: вместо комиссии в спортзале в это время работала уборщица, причем в одиночестве. Затишью на избирательном участке предшествовал скандал. Около 3 часов ночи неизвестные мужчины прямо под камерами вынесли из спортзала мешки с избирательными документами, выхватив их из рук полицейских (те пытались их остановить и стали участниками потасовки). После инцидента на участок приехали сотрудники ОМОНа и руководство вышестоящей, территориальной избирательной комиссии №23. 

При этом ни один из трех руководителей участковой комиссии не смог ответить на вопрос о том, зачем к ним ночью приезжал ОМОН. Только зампред Артем Зенкин упомянул, что на участке произошел «скандал», потому что некто «рвался» за избирательной документацией. На уточняющий вопрос Олега Куликова о том, что за скандал произошёл на участке, зампред ответил: «Тот, который вы устроили».


Представитель ответчика Иван Попов настаивал, что подсчет бюллетеней участковая комиссия успешно провела. Он продемонстрировал суду фрагмент видео, на котором, по его словам, виден процесс подсчета. Его оппонент, представитель ответчика Дмитрий Мацедонский возразил: за столь краткий срок посчитать бюллетени невозможно.

Выборы в муниципалитетах Фрунзенского района спровоцировали множество судебных разбирательств. Пока судьи здесь не вынесли ни одного решения в пользу проигравших кандидатов. На весь Петербург таких решений пока два: суды удовлетворили требования истцов в муниципалитете №7 на Васильевском острове и в «Новоизмайловском» (Московский район). 


© Фонтанка.Ру
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