Об интересах дочери экс-глава «Волго-Балта» продолжит думать в колонии. Пять лет он получил за растрату на 38 млн

Петроградский районный суд Петербурга признал виновным многолетнего руководителя Волго-Балтийского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства Владимира Николаева и двух его подчинённых. Сроки они получили за растрату в пользу родственников и самих себя.

О приговоре 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Николаев осужден на пять лет колонии, его подчиненные из Новгородского филиала Виктор Силкин и Андрей Додриков за пособничество получили по три условных года.

Как сообщалось ранее, на бюджетные деньги Николаев покусился в 2013-14 годах. Он отвечал за господряды от Росморречфлота, в задачу входили ремонты «Судового хода реки Волхов и Ловатского бара» в Новгородской области и «Судоходных трасс Водораздельного канала» Вологодской области. Работами могли заниматься только филиалы «Волго-Балта» в регионах, однако Николаев деньги туда посылал в обход, предварительно прогоняя их через коммерческие компании. В одной из них трудилась дочь осуждённого, во второй председательствовал Додриков, одновременно получая зарплату как инженер штатов аппарата управления Новгородского района водных путей и судоходства. Силкин этим филиалом руководил.

Зарабатывал Николаев на разнице — цифры в заключенных контрактах превышали те, за которые на самом деле их выполняли работники из структуры «Волго-Балта». Сумма похищенного составила 37,9 млн рублей. Суд также удовлетворил гражданские иски.



